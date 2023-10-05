У всьому винні російські пропагандисти? Голова НАЗК розповів, який насправді рівень корупції в Україні

Питання корупції вже довгий час лишається болючим для українців, адже у часи війни всі інституції повинні діяти вдвічі ефективно та спрямовувати свою діяльність на те, щоб допомагати фронту.

Тому голова Національної агенції з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів Вадиму Карп’яку про боротьбу з корупцією в Україні.

Про боротьбу з корупцією

Будь-яка війна — це війна не тільки армій, але й економік, інституцій та політичних систем.

Тому очевидно, що українські інституції, зокрема антикорупційні, мають бути стабільними не тільки в конкретний момент часу, а й в майбутньому.

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Державна антикорупційна програма містить певні заходи, які мають зробити ще більш ефективною діяльність НАБУ, антикорупційної прокуратури, вищого антикорупційного суду та НАЗК. Зокрема йдеться й про збільшення кількості детективів в антикорупційному бюро.

Про радикальні антикорупційні заходи

Радикальні антикорупційні реформи Україна провела у 2026 та 2019 роках. Це технічні правки, які дозволять працювати антикорупційним органам більш ефективно.

Взагалі сталою відповіддю на те, як зробити роботу всіх державних органів, це антикорупційна державна програма, заходи та рішення, які має прийняти Уряд.

Який насправді рівень корупції в Україні

Рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни, згідно з дослідженнями НАЗК, зменшився. Крім того, за вісім років Україна додала балів у рейтингу сприйняття корупції. Та низькі місця у цьому рейтингу є свідченням не тільки того, що Україні потрібно робити більше антикорупційних заходів, але й того, що ФСБ, російські ГУР та пропагандисти є доволі успішними.

РФ вкладає десятки мільярдів євро в те, щоб показати Україну як неспроможну та корумповану державу. Насправді Україна має більш стійкі інституції та народ, тому що ми деокуповуємо свої території. Фактичний рівень корупції у п’ять разів нижчий, ніж рівень її сприйняття. Тобто з 2019 року до 2023 року рівень корупційних практик зменшився з 27% до 17%.

Україна перестане існувати, якщо ми припинимо проводити реформи, що спрямовані на розбудову доброчесності та подолання корупції. Тому це питання існування для України.

Корумповані країни у новому відкритому світі не мають перспектив. Вони просто не зможуть конкурувати з доброчесними країнами.

Також НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів. Читай, як це працюватиме за посиланням.

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