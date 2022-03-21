Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на 26 день войны с Россией записал традиционное видеообращение к народу и миру.

Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства.

Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов!

Гоните оккупантов! Чтобы Украина – жила. И мы все – вместе с ней.

Свободна и мирна. Которую мы так любим. Слава Украине!

Смотрите полное выступление Зеленского 21 марта 2022 года.