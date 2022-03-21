Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на 26 день войны с Россией записал традиционное видеообращение к народу и миру.
Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства.
Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства.
Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов!
Гоните оккупантов! Чтобы Украина – жила. И мы все – вместе с ней.
Свободна и мирна. Которую мы так любим. Слава Украине!
Смотрите полное выступление Зеленского 21 марта 2022 года.