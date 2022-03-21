Гоніть цих рабів! Виступ Зеленського ввечері 21 березня – на 26 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський на 26 день війни з Росією записав традиційне відеозвернення до народу та світу.

Звертаюсь до усіх українців, всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.

Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів!

Гоніть окупантів! Щоб Україна – жила. І ми всі – разом з нею.

Вільна і мирна. Яку ми так любимо. Слава Україні!

Дивіться повний виступ Зеленського 21 березня 2022 року.