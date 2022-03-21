Гоніть цих рабів! Виступ Зеленського ввечері 21 березня – на 26 день війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський на 26 день війни з Росією записав традиційне відеозвернення до народу та світу.
Звертаюсь до усіх українців, всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.
Звертаюсь до усіх українців, всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.
Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів!
Гоніть окупантів! Щоб Україна – жила. І ми всі – разом з нею.
Вільна і мирна. Яку ми так любимо. Слава Україні!
Дивіться повний виступ Зеленського 21 березня 2022 року.