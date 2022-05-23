Гостомель получит статус города: почему это важно для поселка и как он восстанавливается после оккупации

Поселок Гостомель, переживший российскую оккупацию, может получить статус города. Соответствующий проект решения Верховной Рады принял Кабинет Министров.

Глава Гостомельской военной администрации Тарас Думенко рассказал об этом подробнее.

О предоставлении Гостомелю статуса города

Мы оцениваем предоставление статуса города как восстановление справедливости для нашего населенного пункта.

Думенко подчеркнул, что более 400 лет назад Гостомелю было предоставлено право самоуправления (Магдебургское право). По словам главы военной администрации, до прихода Российской империи Гостомель был очень мощным районным центром. Далее он получил статус поселка. Во время советской власти был присоединен к городу Ирпень.

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— Сегодня присвоение статуса города нашему поселку, я считаю, необходимый шаг к быстрому восстановлению и дальнейшему развитию.

Также он добавил, что сейчас с реформой децентрализации полномочия местных властей одинаковы как в поселке, так и в городе.

Это будет Гостомельскае городская территориальная община в составе Бучанского района.

Восстановление Гостомеля после оккупации

Глава военной администрации сообщил, что менее чем за два месяца, которые прошли после оккупации, в Гостомеле были расчищены и разминированы все дороги. Были убраны все разрушенные транспортные средства с территории общины. Сейчас же происходит ликвидация стихийных свалок, образовавшихся за время оккупации. Еще пытаются восстановить подачу электроснабжения и газа, кое-где это удалось сделать.

— Невероятную работу проделывают саперы, которые помогли оперативно разминировать проездные дороги и места жительства людей. Впереди еще разминирование полей, лесов и грунтовых дорог.

Также Тарас Думенко сообщил, что в Гостомель люди возвращаются каждый день. По предварительным подсчетам, в поселок вернулось 60% населения.

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