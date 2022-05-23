Украина

Гостомель получит статус города: почему это важно для поселка и как он восстанавливается после оккупации

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 мая 2022, 12:00

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Гостомелю нададуть статус міста

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