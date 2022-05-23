Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації

Селище Гостомель, що пережило російську окупацію, може отримати статус міста. Відповідний проект рішення Верховної Ради ухвалив Кабінет Міністрів.

Голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко розповів про це детальніше.

Про надання Гостомелю статусу міста

Ми оцінюємо надання статусу міста, як відновлення справедливості для нашого населеного пункту.

Думенко наголосив, що понад 400 років тому Гостомелю було надано право самоврядування (Магдебурзьке право). За словами голови військової адміністрації, до приходу Російської Імперії Гостомель був дуже потужним районним центром. Далі він отримав статус селища. Під час радянської влади був приєднаний до міста Ірпінь.

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— Сьогодні присвоєння статусу міста нашому селищу, я вважаю, необхідний крок до швидкого відновлення, відбудови та подальшого розвитку.

Також він додав, що нині з реформою децентралізації повноваження місцевої влади однакові як в селищі, так і в місті.

Це буде Гостомельська міська територіальна громада у складі Бучанського району.

Відновлення Гостомеля після окупації

Голова військової адміністрації повідомив, що менш ніж за два місяці, що минули після окупації, в Гостомелі було розчищено та розміновано усі дороги. Також було прибрано усі зруйновані автівки й техніку з території громади.

Нині ж проходить ліквідація стихійних сміттєзвалищ, що утворилися за час окупації. Ще намагаються відновити подачу електропостачання та газу, подекуди це вдалося зробити.

— Неймовірну роботу роблять сапери, які допомогли оперативно розмінувати проїзні дороги й місця проживання людей. Попереду ще розмінування полів, лісів та ґрунтових доріг.

Також Тарас Думенко повідомив, що до Гостомеля люди повертаються щодня. За попередніми підрахунками, в селище повернулося 60% населення.

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