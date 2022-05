Хотела быть с украинскими матерями и их детьми. Приезд Джилл Байден в Украину и возвращение дипломатов США

8 мая, на День матери, первая леди США Джилл Байден посетила Украину. Джилл Байден встретилась с Еленой Зеленской в ​​Ужгороде, вести они посетили школу, которая приютила 163 украинских переселенцев, в том числе 47 детей.

— В этот день я хотела быть с украинскими матерями и их детьми. За последние несколько месяцев слишком многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, что заставляет их покинуть тех, кого они любят, – написала Джилл Байден в своем Twitter.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B