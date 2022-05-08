Хотела быть с украинскими матерями и их детьми. Приезд Джилл Байден в Украину и возвращение дипломатов США

8 мая, на День матери, первая леди США Джилл Байден посетила Украину. Джилл Байден встретилась с Еленой Зеленской в ​​Ужгороде, вести они посетили школу, которая приютила 163 украинских переселенцев, в том числе 47 детей.

Сегодня утром Джилл Байден находилась с визитом в Словакии и совершила необъявленную поездку в Украину.

— В этот день я хотела быть с украинскими матерями и их детьми. За последние несколько месяцев слишком многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, что заставляет их покинуть тех, кого они любят, – написала Джилл Байден в своем Twitter.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate) May 8, 2022

— Я хотела приехать в День матери. Я подумала, что важно показать народу Украины, что эта война должна быть остановлена, что эта война очень жестока и что народ США поддерживает народ Украины, — рассказала первая леди США на вопрос журналистов в Ужгороде о том, что означает ее визит. Об этом сообщает BBC Украина.

— Я бы хотела поблагодарить вас за этот мужественный шаг. Мы все понимаем, что значит приезд первой леди США во время войны, когда боевые действия идут ежедневно, когда ежедневно раздаются воздушные тревоги, даже сегодня. Мы все чувствуем вашу поддержку, — ответила на вопрос о значении этого визита Елена Зеленская, которая встретила первую леди США в Ужгороде.

Возвращение дипломатов США в Украину

Возможное возвращение посольства США в Киев американские власти анонсировали на конец мая, и то — в случае, если будет разрешать ситуация с безопасностью. Однако мы видим, что они вернулись раньше.

Группа американских дипломатов во главе с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин вернулись в помещение Соединенных Штатов в Киеве.

Об этом Квин официально сообщила в своем Twitter.

Только приехала в Киев! Счастлива вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной.

Ранее Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Узнай, что они договорились в нашем материале.