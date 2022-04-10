Им придется признать правду – обращение Зеленского 10 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля вечером записал очередное видеообращение о войне с Россией.

Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров.

А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них.

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Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет.

Настанет день, когда им придется все признать, признать правду, — говорит президент.

Главное из обращения Зеленского 10 апреля:

Несмотря на все усилия России уничтожить нас, мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь. Обеспечиваем максимальное внимание мира к нашим потребностям. Воздействуем на глобальную дискуссию. Предлагаем и продвигаем новые санкции против России.

Россия оправдывается и отрицает. Пытается переложить ответственность, лжет — об убийстве в Буче, о Краматорске, о любом нашем разрушенном городе, сожженном селе. Это трусость.

Оборона, дипломатия, экономика, информационное противостояние, юридическая ответственность – по всем направлениям у нас есть алгоритмы действий. Каждый государственный чиновник знает свои задачи и должен выполнять их на сто процентов.

Сегодня двенадцатая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, унесшая жизни президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими в противодействии российской агрессии.

Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины.

18 защитников Украины получили государственные награды, награды героев. Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, трое – связных Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять – полицейских.

Смотри полное обращение Зеленского 10 апреля 2022 года.

Чтобы победить, Украине нужна сильная экономика и поддержка. Каждый трудится на своем фронте.

Государство способствует тому, чтобы дефицита товаров в стране, в частности импорта, не было, несмотря на сложную логистику, и вводит импорт без уплаты пошлин и НДС. Смотри, как это отразится на ценах на продукты.