Им придется признать правду – обращение Зеленского 10 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля вечером записал очередное видеообращение о войне с Россией.
Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров.
Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров.
А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них.
Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет.
Настанет день, когда им придется все признать, признать правду, — говорит президент.
Смотри полное обращение Зеленского 10 апреля 2022 года.
Чтобы победить, Украине нужна сильная экономика и поддержка. Каждый трудится на своем фронте.
Государство способствует тому, чтобы дефицита товаров в стране, в частности импорта, не было, несмотря на сложную логистику, и вводит импорт без уплаты пошлин и НДС. Смотри, как это отразится на ценах на продукты.