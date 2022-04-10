Їм доведеться визнати правду — звернення Зеленського 10 квітня

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня ввечері записав чергове відеозвернення щодо війни з Росією.
Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів.
Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів.
А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них.
Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе.
Настане день, коли їм доведеться все визнати, визнати правду, — каже президент.
Дивись повне звернення Зеленського 10 квітня 2022 року.
Аби перемогли, Україні потрібна сильна економіка та підтримка. Кожен працює на своєму фронті.
Держава сприяє тому, щоб дефіциту товарів у країні, зокрема імпорту, не було, попри складну логістику — і вводить імпорт без сплати мита та ПДВ. Дивись, як це вплине на ціни на продукти.