Їм доведеться визнати правду — звернення Зеленського 10 квітня

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня ввечері записав чергове відеозвернення щодо війни з Росією.

Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів.

А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них.

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Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе.

Настане день, коли їм доведеться все визнати, визнати правду, — каже президент.

Головне зі звернення Зеленського 10 квітня:

Попри усі зусилля Росії знищити нас, ми захищаємось. Відповідаємо на удари. Розвиваємо наші звʼязки з партнерами. Отримуємо допомогу. Забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. Впливаємо на глобальну дискусію. Пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Росії.

Росія виправдовується і заперечує. Намагається перекласти відповідальність, бреше — про вбивство в Бучі, про Краматорськ, про будь-яке наше зруйноване місто, спалене село. Це боягузство.

Оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність – на всіх напрямках у нас є алгоритми дій. Кожен державний посадовець знає свої завдання і повинен виконувати їх на сто відсотків.

Сьогодні дванадцята річниця авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя президента Леха Качинського і представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії.

Говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про те, як притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах, як посилити санкції проти Росії, примусити її шукати мир. Німецька позиція змінюється на користь України.

18 захисників України отримали державні нагороди, відзнаки героїв. Пʼятеро військовослужбовців Збройних сил України, троє – звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації України, десять – поліцейських.

Дивись повне звернення Зеленського 10 квітня 2022 року.

Аби перемогли, Україні потрібна сильна економіка та підтримка. Кожен працює на своєму фронті.

Держава сприяє тому, щоб дефіциту товарів у країні, зокрема імпорту, не було, попри складну логістику — і вводить імпорт без сплати мита та ПДВ. Дивись, як це вплине на ціни на продукти.