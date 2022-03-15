Инициатива на нашей стороне: несмотря на ночные обстрелы и запугивание Николаев продолжает обороняться

Агрессоры обстреливали Николаев всю ночь и утро, продолжая запугивать людей. Однако руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким заверил, что войско оккупантов на расстоянии от города.

Врага удалось оттеснить на севере и юге в направлении Херсона. От оккупантов очистили участок Киевской трассы, поэтому движение в Новую Одессу свободно.

Тем временем спасатели очищают Николаев от неразорвавшихся мин и снарядов. Таких насчитали уже более 700.

Наши защитники продолжают защищать город от агрессора.

Виталий Ким рассказывает, что мы лишились двух единиц техники, но враг потерял гораздо больше.

Однако инициатива на нашей стороне и мы двигаемся дальше.

Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала об открытии гуманитарных коридоров 15 марта.