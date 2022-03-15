Ініціатива на нашій стороні: попри нічні обстріли та залякування Миколаїв продовжує оборонятись

Агресори обстрілювали Миколаїв усю ніч та ранок, продовжуючи залякувати людей. Однак керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім запевнив, що військо окупантів на відстані від міста.

Ворога вдалось відтіснити на півночі та півдні у напрямку Херсона. Від окупантів очистили ділянку Київської траси, тому рух до Нової Одеси вільний.

Тим часом рятувальники очищають Миколаїв від мін та снарядів, які не розірвалися. Таких нарахували вже понад 700.

Наші захисники й далі продовжують боронити місто від агресора.

Віталій Кім розповідає, що ми втратили дві одиниці техніки, але ворог втратив значно більше.

Однак ініціатива на нашій стороні й ми рухаємось далі.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук розповіла про відкриття гуманітарних коридорів 15 березня.