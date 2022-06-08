Из Мелитополя массово начали бежать оккупанты: чего боятся захватчики? Ситуация на Запорожье

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал о готовности к обороне Запорожья.

На сегодняшний день сила врага на Таврической части фронта ослабла, но россияне не покидают своих планов по захвату городов, из которых можно наносить артиллерийские удары по Запорожью.

Также, по информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне покидают свои блокпосты в Мелитопольском районе из-за опасений контрнаступления ВСУ.

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Старух также заверил, что российский ультиматум по отключению Украины от энергосистемы ЗАЭС является лишь инструментом устрашения населения.

Напомним, что раньше мы рассказывали о гуманитарном кризисе и ситуации в оккупированном Мелитополе.