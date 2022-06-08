Україна

З Мелітополя масово почали тікати окупанти: чого бояться загарбники? Ситуація на Запоріжжі

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 08 Червня 2022, 09:00

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