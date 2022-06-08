З Мелітополя масово почали тікати окупанти: чого бояться загарбники? Ситуація на Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів про готовність до оборони Запоріжжя.
На сьогодні сили ворога на Таврійській частині фронту ослабла, але росіяни не покидають своїх планів із захоплення міст, з яких можна завдавати артилерійських ударів по Запоріжжю.
Також за інформацією мера Мелітополя Івана Федорова — росіяни покидають свої блокпости у Мелітопольському районі через побоювання контрнаступу ЗСУ.
Старух також запевнив, що російський ультиматум з відключення України від енергосистеми ЗАЕС є лише інструментом залякування населення.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про гуманітарну кризу та ситуацію в окупованому Мелітополі.