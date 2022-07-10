Из подвалов страшно выходить! Запорожье ежедневно кроют градами

Враг не прекращает попадать в мирные села на Запорожье, где нет ни одной военной инфраструктуры. Так что умышленно уничтожает гражданскую.

Ешь в погребе, живешь в погребе, спишь в погребе и мечтаешь в погребе, — говорит житель села на Запорожье.

Под российскими снарядами фактически с начала масштабного нашествия выживают жители поселка Плавни, что неподалеку от оккупированной Васильевки.

Там нет света, а продукты способны доставить только волонтеры.

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