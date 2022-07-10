З підвалів страшно виходити! Запоріжжя щоденно криють градами

Ворог не припиняє поціляти мирні села на Запоріжжі, де немає жодної військової інфраструктури. Тож, навмисне нищить цивільну.

Їж в погребі, живеш в погребі, спиш в погребі та мрієш в погребі, — каже мешканець села на Запоріжжі.

У скруті та під російськими снарядами фактично від початку масштабної навали, виживають мешканці селища Плавні, що неподалік окупованої Василівки.

Там немає світла, а харчі здатні доправити лише волонтери.

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