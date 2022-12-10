Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута

После нескольких российских массированных ударов не могли работать многие магазины, аптеки, торговые центры и т.д. Первая заместитель председателя Национального Банка Украины Екатерина Рожкова рассказала Яне Брензей, готовы ли украинские банки к полному блекауту и какой есть план.

По ее словам, уже есть перечень отделений банков, которые будут работать, даже если света не будет несколько дней.

— Это объединенная сеть всех банков. Сначала в эту сеть присоединились 14 крупнейших банков, но сейчас присоединяется вся банковская система.

Сейчас также смотрят

Список уже содержится 1000 банковских отделений по всей Украине. Они оборудованы альтернативными каналами связи, питания и будут работать во время блекаута, — пояснила Рожкова.

По ее словам, цель — довести количество таких отделений до 35% всех отделений банковской системы. Банки должны сообщить клиентам перечень этих отделений и разместить информацию на главной странице своего сайта. Также список можно найти на сайте НБУ.

Эти отделения должны работать постоянно, не только во время блекаута.

Банки также сотрудничают с АЗС, супермаркетами, магазинами. Поэтому терминалы, стоящие на кассах, могут работать во время отключений света, потому что супермаркет работает от генератора. У человека есть возможность рассчитаться картой и снять небольшую сумму наличных.

Екатерина Рожкова также рассказала, что даже после сильных обстрелов не фиксируют катастрофического спроса на наличные. Уровень немного повышен, ведь не везде и не всегда можно рассчитаться картой.

Кроме того, банковская система Украины ввела банкоматный национальный роуминг. Ранее мы рассказывали, что это и как работает.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!