Чергові відділення, банкоматний роумінг і не тільки — як працюватиме банківська система України за умов блекауту

Після кількох російських масованих ударів не могли працювати багато магазинів, аптек, торговельних центрів тощо. Перша заступниця Голови Національного Банку України Катерина Рожкова розповіла Яні Брензей, чи готові українські банки до повного блекауту та які мають плани.

За її словами, уже є перелік відділень банків, які працюватимуть, навіть якщо світла не буде кілька днів.

— Це об’єднана мережа усіх банків. Спочатку до цієї мережі долучилися 14 найбільших банків, але зараз доєднується уся банківська система.

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Перелік уже міститься 1000 банківських відділень по всій Україні. Вони обладнані альтернативними каналами зв’язку, живлення і працюватимуть під час блекауту, — пояснила Рожкова.

За її словами, мета — довести кількість таких відділень до 35% загальних відділень банківської системи. Банки мають повідомити клієнтам перелік цих відділень також розмістити інформацію на головній сторінці свого сайту. Також перелік можна знайти на сайті НБУ.

Ці відділення мають працювати постійно, не тільки під час блекауту.

Банки також співпрацюють з АЗС, супермаркетами, магазинами. Тому термінали, які стоять на касах можуть працювати під час відключень світла, бо супермаркет працює від генератора. У людини є змога розрахуватися карткою та зняти невелику суму готівки.

Катерина Рожкова також розповіла, що навіть після сильних обстрілів, не фіксують катастрофічного попиту на готівку. Рівень трохи підвищений, адже не скрізь і не завжди можна розрахуватися карткою.

Крім цього, банківська система України ввела банкоматний національний роумінг. Раніше ми розповідали, що це таке та як працює.

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