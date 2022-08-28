95% киевских школ имеют надлежащие укрытия — как будет проходить обучение в учебных заведениях столицы

В этом году на первом месте — безопасность обучения. Родители школьников переживают, оборудованы ли укрытия в школах на случай воздушной тревоги.

Люди стоят перед выбором, как будут учиться их дети с первого сентября: очно, дистанционно или по смешанной системе. Большинство областей с формой обучения определились еще несколько недель назад, а вот Киевская область и столица думали буквально до сегодня.

Всего с сентября в Киеве сядут за парты 132 000 школьников. По данным КГГА, столько родителей подали заявления на очное обучение.

При этом ни одно учебное заведение не будет проводить исключительно оффлайн-уроки, потому что подавляющее большинство сформировали смешанные классы.

95% школ города Киева выйдут на смешанный режим. Это означает, что у них будет оффлайн- и онлайн-обучение.

— А у 5% нет своих укрытий и они не смогут организовать очное обучение, — рассказывает директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Некоторые родители жалуются, что школы не дают им права выбора и настаивают на смешанной или очной форме обучения. В случае отказа — угрожают исключением ребенка из учебного заведения.

Это грубое нарушение закона. Ведь только родители имеют право выбирать форму обучения для своих детей.

Есть школы, которые до сих пор не сообщили о том, как будет проходить учеба. И это, конечно же, беспокоит родителей. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал, когда начнется учебный год 2022 и как к нему готовиться.

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