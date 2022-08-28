Украина

95% киевских школ имеют надлежащие укрытия — как будет проходить обучение в учебных заведениях столицы

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 28 августа 2022, 16:00

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