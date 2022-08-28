95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти

Цього року понад усе — безпека навчання. Батьки школярів переймаються, чи обладнані сховища у школах на випадок повітряної тривоги.

Люди стоять перед вибором, як їхні діти будуть вчитися з першого вересня: очно, дистанційно чи за змішаною моделлю. Більшість областей із формою навчання визначилась ще кілька тижнів тому, а от Київщина та столиця думали буквально до сьогодні.

Загалом з вересня у Києві сядуть за парти 132 000 школярів. За даними КМДА, стільки батьків подали заяви на очне навчання.

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При цьому жоден навчальний заклад не матиме виключно офлайн-уроків, бо переважна більшість сформували мішані класи.

95% шкіл міста Київ вийдуть на змішаний режим. Це означає, що вони матимуть офлайн- і онлайн-навчання.

— А 5% не мають своїх укриттів і не зможуть організувати очне навчання, — каже директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Та деякі батьки скаржаться, що школи не дають їм права вибору та наполягають на змішаній чи очній формі навчання. У разі відмови погрожують виключенням дитини з навчального закладу.

Це грубе порушення закону. Адже лише батьки мають обирати форму навчання для своїх дітей.

Є школи, які досі не повідомили про те, як відбуватиметься навчання дітей. І це, звісно, турбує батьків. Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко розповів, коли почнеться навчальний рік 2022 і як до нього готуватись.

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