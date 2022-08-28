Україна

95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 28 Серпня 2022, 16:00

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