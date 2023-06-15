Без разрешения никак? Как на самом деле работают ООН и Красный Крест в подтопленной Херсонской области

Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к одной из крупнейших техногенных катастроф. В результате затоплений пострадали тысячи людей и десятки населенных пунктов. Большая вода затопила несколько областей, в том числе и оккупированное левобережье Херсонской области.

Оккупанты не дают людям с левобережья эвакуироваться на правый берег. Украина просит помощи у международных организаций, чтобы они помогли преодолеть последствия катастрофы и эвакуировать людей. Впрочем, те получают отказ от оккупантов.

Вицепремьер-министр Ирина Верещук рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о попытках ООН и Международного Комитета Красного Креста помочь украинцам на левобережье.

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Верещук сказала, что россияне отказали в открытии гуманитарных коридоров и Международному Комитету Красного Креста, и ООН.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ООН пытались попасть на левый берег и вели переговоры с российскими оккупационными властями, а Красный Крест не очень торопился выяснять, что произошло на левобережье Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Ирина Верещук говорит, что ООН действительно была активнее. А МККК по-прежнему пытались лишь письменно узнать позицию России, всегда получали отказ и не совершали других действий, которые должны были бы, имея свой мандат.

— Не сообщали об этом общественность, не применяли механизм привлечения к ответственности за нарушение Международного гуманитарного права.

ООН более активна, но она тоже получила отказ (от оккупантов), — говорит Верещук.

Впрочем, она говорит, что Украина требует от организаций не оставлять попыток попасть на левобережье Херсонской области и фиксировать каждый отказ. Именно они лягут в основу обвинений конкретным людям, принимавшим эти решения.

Помощь международных организаций на правобережье Херсонской области

На правобережье помощь международных организаций существенная. Они предоставляют питьевую воду, насосы, все то, что нужно, чтобы откачивать воду. Помогают делать скважины. Также будут помогать с разовой денежной помощью пострадавшим от затоплений в Херсонской и Николаевской областях.

Ранее мы рассказывали о помощи людям на подтопленных территориях и как ее можно получить. Читай подробности по ссылке.

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Фото: ГСЧС