Без дозволу — зась? Як насправді працюють ООН та Червоний Хрест на підтопленій Херсонщині

Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф. Унаслідок затоплень постраждали тисячі людей та десятки населених пунктів. Велика вода затопила кілька областей, зокрема і окуповане лівобережжя Херсонської області.

Окупанти не дають людям з лівобережжя евакуюватися на правий берег. Україна просить допомоги у міжнародних організацій, щоб вони допомогли подолати наслідки катастрофи та евакуювати людей. Утім, ті отримують відмови від окупантів.

Віцепрем’єр міністерка Ірина Верещук розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про намагання ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста допомогти українцям на лівобережжі.

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Дії ООН та МКЧХ на лівому березі Херсонщини

Верещук сказала, що росіяни відмовили у відкриті гуманітарних коридорів і Міжнародному Комітету Червоного Хреста, й ООН.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ООН намагалися потрапити на лівий берег та вели перемовини з російською окупаційною владою, а Червоний Хрест не дуже поспішав з’ясовувати, що сталося на лівобережжі Херсонщини після підриву Каховської ГЕС.

Ірина Верещук каже, що ООН справді була більш активною.

А МКЧХ і раніше намагалися лише письмово дізнатися позицію Росії, завжди отримували відмову та не вчиняли інших дій, які мали б, через їхній мандат.

— Не повідомляли про це громадськість, не застосовували механізму притягнення до відповідальності за порушення Міжнародного гуманітарного права.

ООН є більш активною, але вона теж дістала відмову, — говорить Верещук.

Утім, вона каже, що Україна вимагає від організацій не полишати спроб потрапити на лівобережжя Херсонщини та фіксувати кожну відмову. Саме вони ляжуть в основу обвинувачень конкретним людям, які ухвалювали ці рішення.

Допомога міжнародних організацій на правобережжі Херсонщини

На правобережжі допомога міжнародних організацій є серйозною. Вони надають питну воду, помпи, усе те, що потрібно, щоб відкачувати воду. Допомагають робити свердловини.

Також допомагатимуть з одноразовою грошовою допомогою тим, хто постраждав від затоплень в Херсонській та Миколаївській областях.

Раніше ми розповідали про допомогу людям на підтоплених територіях та як її можна отримати. Читай подробиці за посиланням.

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Фото: ДСНС