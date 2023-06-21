От домов остались фундаменты. Как россияне уничтожили поселок фосфорными снарядами

Россияне не умеют воевать честно и по правилам. Поэтому прибегают к террору мирного населения, убивая гражданских жителей.

Село Мирное в Николаевской области постепенно приходит в себя после беспощадного вражеского огня. Россияне обстреливали его из всего возможного оружия, а затем начали выжигать фосфором.

В селе не осталось ни одного уцелевшего дома. Из семи сотен местных сейчас в Мирное вернулось чуть более 50 человек.

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Местные жители говорят, что обстрелы начали утихать после освобождения оккупированного правого берега Херсонской области.

У многих людей от дома остались сами фундаменты, поэтому пытаются оборудовать жилье до холодов хоть как-то. Местная жительница Надежда говорит: “русский мир” не оставил им ничего.

Дети постояли над велосипедом, который россияне уничтожили, поплакали, поискали нашу собаку.

Россияне продолжают стрелять в мирное население: раньше мы рассказывали, как российская авиабомба упала в нескольких метрах от жилого дома.

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