От домов остались фундаменты. Как россияне уничтожили поселок фосфорными снарядами

Россияне не умеют воевать честно и по правилам. Поэтому прибегают к террору мирного населения, убивая гражданских жителей.
Село Мирное в Николаевской области постепенно приходит в себя после беспощадного вражеского огня. Россияне обстреливали его из всего возможного оружия, а затем начали выжигать фосфором.
В селе не осталось ни одного уцелевшего дома. Из семи сотен местных сейчас в Мирное вернулось чуть более 50 человек.
Местные жители говорят, что обстрелы начали утихать после освобождения оккупированного правого берега Херсонской области.
У многих людей от дома остались сами фундаменты, поэтому пытаются оборудовать жилье до холодов хоть как-то. Местная жительница Надежда говорит: “русский мир” не оставил им ничего.
Дети постояли над велосипедом, который россияне уничтожили, поплакали, поискали нашу собаку.
Дети постояли над велосипедом, который россияне уничтожили, поплакали, поискали нашу собаку.
Россияне продолжают стрелять в мирное население: раньше мы рассказывали, как российская авиабомба упала в нескольких метрах от жилого дома.
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