Від будинків залишилися фундаменти. Як росіяни знищили селище фосфорними снарядами

Росіяни не вміють воювати чесно та за правилами. Тож вдаються до терору мирного населення, вбиваючи цивільних мешканців.

Село Мирне на Миколаївщині поступово оговтується після нещадного ворожого вогню. Росіяни обстрілювали його з усієї можливої зброї, а потім — почали випалювати фосфором.

У селі не лишилося жодного вцілілого будинку. Із семи сотень місцевих зараз до Мирного повернулося трохи більше ніж 50 людей.

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Місцеві жителі кажуть, що обстріли почали вщухати після звільнення окупованого правого берега Херсонської області.

У багатьох людей від будинку лишилися самі фундаменти, тож намагаються обладнати житло до холодів хоч якось. Місцева жителька Надія каже: “рускій мір” не залишив їм нічого.

Діти постояли над велосипедом, який росіяни знищили, поплакали, пошукали нашого собаку.

Росіяни продовжують стріляти у мирне населення: раніше ми розповідали, як російська авіабомба впала за кілька метрів від житлового будинку.

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