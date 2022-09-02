Кто-то за партами, а кто-то в укрытии: как прошел Первый звонок в украинских школах

Вчера по всей стране прошел праздник Первого звонка. Учителя и дети, как могут, отмечают начало учебного года. Многие первые уроки начинались с пробной эвакуации и уроков безопасности.

В Киеве и области за парты сели преимущественно учащиеся первых классов, большинство школьников проводили торжественные классные часы онлайн. Остальные к очному обучению присоединятся позже.

Увидеть условия безопасности проведения учебы пришли и чиновники. Укрытие проверяли с младшими учениками. У остальных, кроме первоклашек, были классные часы онлайн.

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Киевские школы оборудовали бомбоубежища из того, что имели — бывшее овощехранилище под столовой стало цветными и вместительными укрытиями. Одно из них теперь может вместить 197 человек.

По последним данным Минобразования по смешанному типу обучения будет работать более 3800 школ в Украине. А сугубо очно — более трех с половиной тысяч.

Также на уроках детям напоминают о тревожных рюкзаках и их содержимом. Кстати, не забудь и ты проверить рюкзак своего ребенка: список вещей, необходимых ребенку в укрытии мы описали в материале.

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