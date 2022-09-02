Україна

Хтось — за партами, а хтось — в укритті: як пройшов Перший дзвоник в українських школах

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 02 Вересня 2022, 11:02

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