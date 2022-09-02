Хтось — за партами, а хтось — в укритті: як пройшов Перший дзвоник в українських школах

Учора по всій країні пройшло свято Першого дзвоника. Вчителі та діти як можуть відзначають початок навчального року. Багато перших уроків розпочиналися з пробної евакуації та уроків безпеки.

У Києві та області за парти сіли переважно учні перших класів, більшість школярів проводили урочисті класні години онлайн. Решта до очного навчання доєднається пізніше.

Побачити умови безпеки проведення навчання завітали й посадовці. Укриття перевіряли з наймолодшими учнями. Решта, крім першачків — мали класні години онлайн.

Читати на тему Абетка безпеки: завантажуй посібник від різних видів загроз для своєї дитини У МВС України розробили спеціальний посібник для дітей з правилами безпеки.

Київські школи обладнали бомбосховища з того, що мали — колишні овочесховища під їдальнею стали кольоровими та місткими укриттями. Одне з них тепер може вмістити 197 осіб.

За останніми даними Міносвіти за змішаним типом навчання працюватиме понад 3 тисячі вісімсот шкіл в Україні. А суто очно — понад три з половиною тисячі.

Також на уроках дітям нагадують про тривожні наплічники та їхній вміст. До речі, не забудь і ти перевірити наплічник своєї дитини: список речей, які є необхідними дитині в укритті ми описали у матеріалі.

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