Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС

Украина уже подходит к следующему отопительному сезону. Среди приоритетов — накопление достаточных запасов голубого топлива.

Прошлой зимой страна смогла попытаться воспользоваться газом собственного производства, впервые отказавшись от импорта. Такая же амбициозная задача остается и на будущее. Так что украинские газодобытчики не сбавляют обороты и даже устанавливают рекорды по бурению скважины.

Чтобы получить больше собственного газа, нужно бурить больше скважин. Казалось бы, в условиях войны, когда враг коварно уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру, это нереальная задача. Но не для наших газодобытчиков.

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В прошлом году в Украине работают сразу 42 буровых станка. Это больше половины от общеевропейских показателей. По итогам 2023 года начали бурить вдвое больше газовых скважин, чем годом ранее.

Более того, темпы оказались рекордными за последние шесть лет. Удалось заложить сразу 150 новых скважин. И такое старание уже начинают приносить результат. Соответственно, Укргазвидобування за первые три месяца этого года существенно увеличило добычу газа почти на 12%.

Надо развивать эту отрасль, увеличить добычу газа и нефти и получить статус энергетически независимого государства. В части природного газа мы этого добились уже в переднем отопительном сезоне, — говорит председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

Несмотря на обстрел или скидку электроснабжения, газодобытчикам даже перевыполнять план по добыче. В общей сложности за первые три месяца специалисты Укргазвидобування подняли из недр почти 3,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Весомый вклад в рост добычи внесли именно новые высокодебитные скважины. Каждая такая скважина — залог устойчивого прохождения следующего отопительного сезона. А он, как прогнозируют эксперты, может быть еще тяжелее предыдущего. И голубое топливо станет основой не только для производства тепла, но и электричества, например из газотурбинных установок.

— Это может увеличить спрос на газ, однако я не считаю, что такое увеличение будет критическим для газового баланса, для его поддержки, потому что те новые мощности распределенной генерации будут заменять мощности, которые до этого также работали на газ, — говорит главный менеджер развития рынков Андрей Урст.

Но в любом случае газодобытчики решительно настроены бурить новые скважины и добывать газ для обеспечения потребностей страны в голубом топливе.

В Нафтогазе уверяют, что следующий отопительный сезон станет уже вторым подряд, когда импорт газа Украине не понадобится. Зиму пройдём исключительно на отечественных ресурсах. А потом, кроме традиционного природного газа, Украина может производить миллиарды кубометров биометана. По химическому составу это такой же природный газ, но не добываемый из недр, а произведенный на специальных газовых заводах.

Для развития новой отрасли понадобятся годы или даже десятилетия. Однако содействовать процессу готовы наши западные партнеры. ЕС нуждается в возобновляемом газе для замещения российского голубого топлива, поэтому там готовы платить так называемую зеленую надбавку и уже сегодня контрактовать будущие кубометры украинского биометана.

Так постепенно из импортера газа у Украины есть шанс превратиться в его экспортера.

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