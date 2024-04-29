Будет ли гореть свет в твоем окне: что известно об отключении электрики и ситуации в украинской энергетике

Из-за вооруженной агрессии РФ Украине пришлось столкнуться с большим количеством испытаний в борьбе за свою жизнь и свободу. Одно из них — поиск способов сохранить собственную энергетику, которую постоянно пытается уничтожить враг, а также избежать отключения света.
Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Фактам ICTV о ситуации со светом в регионах Украины после недавних обстрелов РФ.
— По состоянию на утро 29 апреля введены ограничения уже, к сожалению, традиционно в Харькове. Также есть определенные ограничения промышленности в Криворожском районе.
Других ограничений по другим областям, равно как по энергосистеме в целом, диспетчерский центр Укрэнерго пока не вводил. Сегодня для нас выглядит сбалансированным даже несмотря на то, что, как вы знаете, была очередная достаточно большая атака на энергетику на выходных.
— В первую очередь, это, безусловно, импорт электроэнергии, когда нужно. А когда импорта не хватает или он идет не в полной мере, Укрэнерго применяет аварийную помощь как инструмент сбалансирования энергосистемы.
Также в эти дни дополнительно нам помогает высокосолнечная активность. Соответственно, солнечные электростанции в дневное время суток производят больше электроэнергии. Ну и тоже идет чуть ниже потребления, чем на прошлой неделе из-за потепления.
— К сожалению, можем оперировать только ближайшей перспективой, потому что в целом в энергосистеме сохраняется острая нехватка генерации.
Конечно, благоприятные погодные условия могут приводить к тому, что в отдельные промежутки времени действительно энергосистема испытывает меньший дефицит, но ситуация в целом сложная.
Ведь тот объем повреждений, который враг нанес тепловой и гидрогенерации в Украине, он значителен. И, соответственно, дефицит генерации будет ощущаться еще долгие месяцы.
Ведь тот объем повреждений, который враг нанес тепловой и гидрогенерации в Украине, он значителен. И, соответственно, дефицит генерации будет ощущаться еще долгие месяцы.
Это будет касаться как весенних месяцев, так и летних. И также, безусловно, в течение всего следующего отопительного сезона.
Также следует понимать, что на очереди новые, скажем, снижения имеющейся мощности в связи с ремонтной кампанией, в том числе и на атомных электростанциях. Поэтому по мере приближения лета генерация, которая у нас есть под рукой, чтобы балансировать систему, будет снижаться.
Неизвестно, что еще можно ожидать от врага. Но, несмотря на это, украинские энергетики продолжают не только работать, но и восстанавливают то, что разрушают оккупанты. Читай, как происходит восстановление украинских ТЭЦ после вражеских атак.
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