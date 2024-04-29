Будет ли гореть свет в твоем окне: что известно об отключении электрики и ситуации в украинской энергетике

Из-за вооруженной агрессии РФ Украине пришлось столкнуться с большим количеством испытаний в борьбе за свою жизнь и свободу. Одно из них — поиск способов сохранить собственную энергетику, которую постоянно пытается уничтожить враг, а также избежать отключения света.

Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Фактам ICTV о ситуации со светом в регионах Украины после недавних обстрелов РФ.

Какая ситуация со светом в регионах Украины

— По состоянию на утро 29 апреля введены ограничения уже, к сожалению, традиционно в Харькове. Также есть определенные ограничения промышленности в Криворожском районе.

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Других ограничений по другим областям, равно как по энергосистеме в целом, диспетчерский центр Укрэнерго пока не вводил. Сегодня для нас выглядит сбалансированным даже несмотря на то, что, как вы знаете, была очередная достаточно большая атака на энергетику на выходных.

Как Украина компенсирует дефицит электроэнергии

— В первую очередь, это, безусловно, импорт электроэнергии, когда нужно. А когда импорта не хватает или он идет не в полной мере, Укрэнерго применяет аварийную помощь как инструмент сбалансирования энергосистемы.

Также в эти дни дополнительно нам помогает высокосолнечная активность. Соответственно, солнечные электростанции в дневное время суток производят больше электроэнергии. Ну и тоже идет чуть ниже потребления, чем на прошлой неделе из-за потепления.

Планируются ли дополнительные ограничения и отключения света

— К сожалению, можем оперировать только ближайшей перспективой, потому что в целом в энергосистеме сохраняется острая нехватка генерации.

Конечно, благоприятные погодные условия могут приводить к тому, что в отдельные промежутки времени действительно энергосистема испытывает меньший дефицит, но ситуация в целом сложная.

Ведь тот объем повреждений, который враг нанес тепловой и гидрогенерации в Украине, он значителен. И, соответственно, дефицит генерации будет ощущаться еще долгие месяцы.

Это будет касаться как весенних месяцев, так и летних. И также, безусловно, в течение всего следующего отопительного сезона.

Также следует понимать, что на очереди новые, скажем, снижения имеющейся мощности в связи с ремонтной кампанией, в том числе и на атомных электростанциях. Поэтому по мере приближения лета генерация, которая у нас есть под рукой, чтобы балансировать систему, будет снижаться.

Неизвестно, что еще можно ожидать от врага. Но, несмотря на это, украинские энергетики продолжают не только работать, но и восстанавливают то, что разрушают оккупанты. Читай, как происходит восстановление украинских ТЭЦ после вражеских атак.

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