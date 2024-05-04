Україна

З імпортера перетворитись в експортера? Як Україна готується до опалювального сезону та творить історію майбутнього ЄС

Олексій Савіцький, журналіст програми Факти ICTV 04 Травня 2024, 10:00

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