З імпортера перетворитись в експортера? Як Україна готується до опалювального сезону та творить історію майбутнього ЄС

Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів — накопичення достатніх запасів блакитного палива.

Минулу зиму країна змогла пройти виключно на газі власного видобутку, вперше відмовившись від імпорту. Таке саме амбітне завдання постає і надалі. Тож українські газовидобувники не збавляють обертів і навіть встановлюють рекорди з буріння свердловин.

Щоб видобувати більше власного газу, потрібно бурити більше свердловин. Здавалося б, в умовах війни, коли ворог підступно нищить нашу енергетичну інфраструктуру, це нереальне завдання. Та не для наших газовидобувників.

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Торік в Україні працювали одразу 42 бурові верстати. Це більш ніж половина від загальноєвропейських показників. У підсумку 2023 року почали бурити вдвічі більше газових свердловин, ніж роком раніше.

Ба більше, темпи виявилися рекордними за останні шість років. Вдалося закласти одразу 150 нових свердловин. І такі старання вже починають давати результат. Зокрема, Укргазвидобування за перші три місяці цього року суттєво збільшила видобуток газу — майже на 12%.

Треба розвивати цю галузь, збільшувати видобуток газу та нафти й нарешті отримати статус енергетично незалежної держави. В частині природнього газу ми цього досягли вже у передньому опалювальному сезоні, — впевнений голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Попри обстріли чи відсутність електропостачання, газовидобувникам вдалося навіть перевиконувати план з видобутку. В цілому за перші три місяці фахівці Укргазвидобування підняли з надр майже 3,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

Вагомий внесок у зростання видобутку зробили саме нові високодебітні свердловини. Кожна така свердловина — запорука сталого проходження наступного опалювального сезону. А він, як прогнозують експерти, може бути ще важчим за попередній. І блакитне паливо стане основою не лише для виробництва тепла, а й електрики, наприклад, з газотурбінних установок.

— Це може збільшити попит на газ, проте я не вважаю, що таке збільшення буде критичним для газового балансу, для його підтримки, тому що ті нові потужності розподіленої генерації будуть заміняти потужності, які до того також працювали на газ, — каже головний менеджер з розвитку ринків Андрій Урста.

Та в будь-якому разі газовидобувники рішуче налаштовані бурити нові свердловини та видобувати газ, аби забезпечити потреби країни в блакитному паливі.

У Нафтогазі запевняють, наступний опалювальний сезон стане вже другим поспіль, коли імпорт газу Україні не знадобиться. Зиму пройдемо винятково на вітчизняних ресурсах. А згодом окрім традиційного природного газу, Україна може виробляти мільярди кубометрів біометану. За хімічним складом це такий самий природній газ, але не видобутий з надр, а вироблений на спеціальних газових заводах.

На розвиток нової галузі знадобляться роки чи навіть десятиліття. Проте сприяти процесу готові наші західні партнери. ЄС потребує відновлювального газу для заміщення російського блакитного палива, тому там готовий платити так звану зелену надбавку й вже сьогодні контрактувати майбутні кубометри українського біометану.

Так поступово з імпортера газу Україна має шанс перетворитися на його експортера.

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