Украина

Увеличенный пассажиропоток и десятки нелегалов: какая сейчас ситуация на границе Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 21:30
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0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефицит электрики никуда не делся. Ухудшение с холодами почувствует каждый?
0:12:02
ситуація в Донецькій та Луганській областях
Оперативная ситуация на фронте: как продвигается контрнаступление в Донецкой и Луганской областях
0:04:05
обмін полоненими
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