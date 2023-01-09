Увеличенный пассажиропоток и десятки нелегалов: какая сейчас ситуация на границе Украины

Движение на границе Украины заметно увеличилось в период новогодних и рождественских праздников. А недобросовестные граждане Украины продолжают попытки незаконно выехать из страны.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал Вадиму Карпьяку об увеличении людей на въезд в Украину, нелегалах на границе, а также сколько россиян получили украинскую визу.

Движение на границе Украины

По словам Демченко, пассажиропоток на границе Украины во время новогодних праздников достигал 120 тыс. человек в сутки. На прошлой неделе — 100 тыс. человек. Для сравнения, в обычный период среднее количество людей, пересекающих границу, составляет 85 тыс. в оба направления.

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Люди в основном возвращались в Украину, им напервес было незначительное количество граждан на выезд.

Нарушители на границе

К сожалению, граждане Украины не оставляют попыток нелегально пересечь границу. Преимущественно это мужчины от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд из страны во время военного положения. Они пытаются использовать фальшивые документы на пунктах пропуска или обойти их. Фиксируются как группы лиц, так и единичные попытки.

В среднем мы задерживаем от 20 до 30 таких нарушителей в сутки, — поделился Андрей Демченко.

Сколько россиян воспользовались украинской визой

Спикер ГПСУ рассказал, что по состоянию на конец 2022 года украинскими визами для пересечения границы воспользовались около десяти граждан России.

Ранее об этих единственных гражданах, оформивших украинские визы, сообщали в МИД. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди. Их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин.

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