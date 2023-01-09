Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України

Рух на кордоні України помітно збільшився у період новорічних та різдвяних свят. А недобросовісні громадяни України продовжують спроби незаконно виїхати.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів Вадиму Карп’яку про збільшення людей на в’їзд в Україну, нелегалів на кордоні, а також скільки росіян отримали українську візу.

Рух на кордоні України

За словами Демченка, пасажиропотік на кордоні України під час новорічних свят досягав 120 тис. осіб за добу. Минулого тижня — 100 тис. осіб. Для порівняння — у звичайний період середня кількість людей, що перетинають кордон, становить 85 тис. в обидва напрямки.

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Люди здебільшого поверталися в Україну, їм на противагу була незначна кількість громадян на виїзд.

Порушники на кордоні

На жаль, громадяни України не полишають спроб нелегально перетнути кордон. Переважно це чоловіки віком від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд з країни під час воєнного стану. Вони намагаються використати фальшиві документи на пунктах пропуску або обійти їх. Фіксуються як групи осіб, так поодинокі спроби.

У середньому ми затримуємо від 20 до 30 таких порушників за добу, — поділився Андрій Демченко.

Скільки росіян скористалися українською візою

Речник ДПСУ розповів, що станом на кінець 2022 року українськими візами для перетину кордону скористалися десять громадян Росії.

Раніше про цих єдиних громадян, що оформили українські візи, повідомляли у МЗС. Переважно це жінки, діти й люди похилого віку. Їхня поїздка стосувалася возз’єднання з сім’єю чи інших гуманітарних причин.

Прикордонники першими зустрічають ворога та дають йому бій. Раніше ми розповідали історію прикордонника Джоі про початок повномасштабної війни та поранення.

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