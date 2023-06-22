Корабль и причал застыли в песке! Какие последствия обмеления Днепра в Запорожье

Корабль, находившийся в качестве местного украшения, и плавучий причал застыли в песке. Вместо глубокой бухты осталось несколько прудов, груды мусора и мертвых мидий. Так выглядит один из заливов Днепра на окраине Запорожья.

На центральном пляже города, по словам местного жителя Александра, уровень воды упал метра на четыре.

А среди реки из-под воды выглянули пороги, которых люди не видели со времен постройки Днепровской ГЭС.

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На диком пляже в центре города образовались островки суши, по которым можно дойти до середины Днепра. Кое-где до сих пор можно увидеть охотников за артефактами, которые бродят по берегу с металлоискателями.

Историки же утверждают, что на берегах Днепра сейчас 15 общенациональных культурных памятников.

Поэтому чиновники предупреждают: черные соискатели со спецоборудованием, ринувшиеся искать драгоценности, могут натворить себе и государству беды.

Все эти действия наказываются штрафом от 67 тысяч до 114 тысяч грн, или в зависимости от убытков может наступать и уголовная ответственность, — утверждает директор департамента культуры и информационной политики запорожской ОВА Владислав Мороко.

Уровень воды на самом низком участке Днепра постоянно колеблется и ниже допустимого почти на два метра. Но люди все же надеются, что вода когда-нибудь вернется в привычные берега.

Также подрыв Каховской ГЭС повлияет и на другие сферы жизни украинцев. Читай, как изменится сельское хозяйство после катастрофы.

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