Украина

Корабль и причал застыли в песке! Какие последствия обмеления Днепра в Запорожье

Андрей Почтев 22 июня 2023, 17:30

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