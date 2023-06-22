Корабель та причал заклякли в піску! Які наслідки обміління Дніпра в Запоріжжі

Корабель, що був за місцеву принаду, та плавучий причал заклякли у піску. Замість глибокої бухти залишилось кілька ставочків, купи сміття та мертвих мідій. Такий вигляд має одна із заток Дніпра на околиці Запоріжжя.

На центральному пляжі міста, за словами місцевого жителя Олександра, рівень води впав метрів на чотири.

А посеред річки з-під води визирнули пороги, яких люди не бачили з часів побудови Дніпровської ГЕС.

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На дикому пляжі у середмісті утворились острівці суходолу, якими можна дійти до середини Дніпра. Подекуди досі можна вгледіти мисливців за артефактами, які блукають берегом із металошукачами.

Історики ж твердять, що на берегах Дніпра наразі є 15 загальнонаціональних культурних пам’яток.

Тож посадовці попереджають: чорні шукачі зі спецобладнанням, які ринули шукати коштовності, можуть наробити собі та державі лиха.

Усі ці дії караються штрафом від 67 тисяч грн до 114 тисяч грн, або в залежності від збитків може наступати й карна відповідальність, — стверджує директор департаменту культури та інформаційної політики запорізької ОВА Владислав Мороко.

Рівень води на найнижчій ділянці Дніпра наразі постійно коливається й нижче допустимого майже на два метри. Та люди все ж таки сподіваються, що вода колись повернеться у звичні береги.

Також підрив Каховської ГЕС вплине й на інші сфери життя українців. Читай, як зміниться сільське господарство після катастрофи.

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