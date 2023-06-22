Україна

Корабель та причал заклякли в піску! Які наслідки обміління Дніпра в Запоріжжі

Андрій Почтєв 22 Червня 2023, 17:30

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