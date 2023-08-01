Российскому Солнцепеку припекло от украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 1 августа в режиме онлайн

Все, что мы видим на карте боевых действий, это миллиметры. Но поставлено на нее гораздо больше — жизнь.

Существование цивилизованного мира, целой страны, каждой семьи, отдельного человека, борющегося за все ранее упомянутое собственной кровью.

Его жизнь хрупкая, хотя сердце под броней, кажется, крепче металла. Но оберегать его — ответственность не только бронежилета или боевого медика, но и каждого гражданского, просыпающегося благодаря его отваге.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что отсутствие реакции российских милблогеров на удар на мосту через Чонгар является заметным переломом в российских репортажах о войне в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль приказал российским милблогерам воздерживаться от освещения определенных тем.

В то же время, украинские войска вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта, на отдельных участках заявляли о наступлении.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 1 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения российскими террористами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степового Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области, Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок, Рясное Сумской области, Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.

Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше десяти населенных пунктов, в частности Одрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области, Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львово, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов. Так, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих. А в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек, артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага.

Также враг не прекращает обстрелы левобережья Днепра. Читай, что известно о российской атаке на Херсон.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!