Актуальная карта боевых действий в Украине 8 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Чем пахнет ад и как он звучит. На эти вопросы, кажется, никто не хотел бы знать ответ. Однако получить их пришлось вместе с борьбой не на воображаемой карте боевых действий, а на настоящей родной земле.

Несмотря на все сложности и препятствия, ежедневные обстрелы, штурмы, атаки, боль, слезы и потери — украинские защитники продолжают не только стоять, но и отвоевывать свое у кровожадного врага.

Противник не знает, как остановить процесс, который- запустил. Однако все украинцы знают и делают все возможное, чтобы он получил ответ — все закончится победой Украины и вечной свободой ее народа.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Украинские войска сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о захвате Белогоровки 3 февраля.

Также российские оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, но по состоянию на 6 февраля не оцепили населенный пункт.

В то же время украинские чиновники оценивают, что российские силы готовятся начать широкомасштабное решительное наступление на Востоке Украины в середине-конце февраля.

Неудачи западных санкций против поставок компонентов оружия Ирану, вероятно, способствовали способности России обойти западные санкции и приобрести боевые беспилотники в ходе военного сотрудничества с Ираном.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской области и Антоновки Херсонской области.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелечья, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 30 населённых пунктов.

Среди них — Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области. А также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В целом — более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Мыловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и враждебный БПЛА типа Орлан.

Война длится почти год, но россияне не планируют отступать или оставлять попытки наступления на украинские земли. Но это только больше объединяет всех нас и закаляет борьбу. Если ты тоже хочешь освобождать родные земли, читай, как присоединиться к Гвардии наступления.

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