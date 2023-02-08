Актуальная карта боевых действий в Украине 8 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Чем пахнет ад и как он звучит. На эти вопросы, кажется, никто не хотел бы знать ответ. Однако получить их пришлось вместе с борьбой не на воображаемой карте боевых действий, а на настоящей родной земле.
Несмотря на все сложности и препятствия, ежедневные обстрелы, штурмы, атаки, боль, слезы и потери — украинские защитники продолжают не только стоять, но и отвоевывать свое у кровожадного врага.
Противник не знает, как остановить процесс, который- запустил. Однако все украинцы знают и делают все возможное, чтобы он получил ответ — все закончится победой Украины и вечной свободой ее народа.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Украинские войска сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о захвате Белогоровки 3 февраля.
Украинские войска сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о захвате Белогоровки 3 февраля.
Также российские оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, но по состоянию на 6 февраля не оцепили населенный пункт.
В то же время украинские чиновники оценивают, что российские силы готовятся начать широкомасштабное решительное наступление на Востоке Украины в середине-конце февраля.
Неудачи западных санкций против поставок компонентов оружия Ирану, вероятно, способствовали способности России обойти западные санкции и приобрести боевые беспилотники в ходе военного сотрудничества с Ираном.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской области и Антоновки Херсонской области.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелечья, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 30 населённых пунктов.
На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 30 населённых пунктов.
Среди них — Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области. А также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.
На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В целом — более 15 населенных пунктов.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Мыловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и враждебный БПЛА типа Орлан.
Война длится почти год, но россияне не планируют отступать или оставлять попытки наступления на украинские земли. Но это только больше объединяет всех нас и закаляет борьбу. Если ты тоже хочешь освобождать родные земли, читай, как присоединиться к Гвардии наступления.
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