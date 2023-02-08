Актуальна карта бойових дій в Україні 8 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Чим пахне пекло і як воно звучить. На ці питання, здається, ніхто б не знати відповіді. Однак отримати їх довелось разом із боротьбою не на уявній карті бойових дій, а на справжній рідній землі.

Попри всі складнощі та перешкоди, щоденні обстріли, штурми, атаки, біль, сльози та втрати, українські захисники продовжують не лише стояти, але й відвойовувати своє у кровожерливого ворога.

Противник не знає, як зупинити процес, який запустив. Однак всі українці знають і роблять все можливе, аби він отримав відповідь — усе закінчиться перемогою України та одвічною свободою її народу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Українські війська зберігають позиції в Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви Росії про захоплення Білогорівки 3 лютого.

Також російські окупанти продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, але станом на 6 лютого не оточили населений пункт.

Водночас українські посадовці оцінюють, що російські сили готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на Сході України в середині-кінці лютого.

Невдача щодо запровадження західних санкцій проти поставок компонентів зброї Ірану, ймовірно, сприяла здатності Росії обійти західні санкції та придбати бойові безпілотники через військову співпрацю з Іраном.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів.

Серед них — Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області. А також Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом — понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Антонівка та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу Орлан.

Війна триває майже рік, та росіяни не планують відступати чи полишати спроби наступу на українські землі. Та це лише більше об’єднує всіх нас та гартує до боротьби. Якщо ти теж хочеш звільняти рідні землі, читай, як приєднатися до Гвардії наступу.

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