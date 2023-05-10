Что не могут захватить — оккупанты уничтожают: карта боевых действий в Украине 10 мая в режиме онлайн

Несмотря на все неуспешные штурмы на разных направлениях карты боевых действий — оккупанты не оставляют своих захватнических планов.
А все, что они не могут захватить — уничтожают прицельным плотным огнем.
Когда приходится покидать и временно оккупированные территории, то пытаются украсть не только вещи, но и людей в напрасных надеждах, что за это не будет наказания.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты совершают ограниченные наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
В то же время, российские оккупационные власти продолжили принудительную эвакуацию мирного населения тыловых районов Херсонской и Запорожской областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Потерпела разрушения гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси и дальше находятся определенные подразделения российской армии.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зализный Мост, Муравьи Черниговской области, Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области. А также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Дворичанское и Хатнее Харьковской области.
На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.
На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглась и Георгиевка Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглась и Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
Между тем, обстрелял населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавни Запорожской области, Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.
8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. Вместе с тем все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.
Также ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью о “победобесии”, будущем России, милитаризации российских детей и как можно победить “рашизм”.
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