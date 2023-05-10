Что не могут захватить — оккупанты уничтожают: карта боевых действий в Украине 10 мая в режиме онлайн

Несмотря на все неуспешные штурмы на разных направлениях карты боевых действий — оккупанты не оставляют своих захватнических планов.

А все, что они не могут захватить — уничтожают прицельным плотным огнем.

Когда приходится покидать и временно оккупированные территории, то пытаются украсть не только вещи, но и людей в напрасных надеждах, что за это не будет наказания.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты совершают ограниченные наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

В то же время, российские оккупационные власти продолжили принудительную эвакуацию мирного населения тыловых районов Херсонской и Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Потерпела разрушения гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси и дальше находятся определенные подразделения российской армии.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зализный Мост, Муравьи Черниговской области, Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области. А также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Дворичанское и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглась и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Между тем, обстрелял населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавни Запорожской области, Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. Вместе с тем все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

Также ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью о “победобесии”, будущем России, милитаризации российских детей и как можно победить “рашизм”.

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