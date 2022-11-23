Актуальная карта боевых действий в Украине 23 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Несмотря на наступление холодов, на фронте Украины все еще очень “горячо”. Украинские храбрецы защищают каждый метр родной земли и готовятся к еще одной военной зиме.

А ты прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Востоке Украины, несмотря на ухудшение погодных условий.

Россияне ведут наземные штурмы вблизи Бахмута и Авдеевки. В Херсонской области, на юг от реки Днепр, россияне обороняются и возводят укрепления, поскольку ВСУ наносят там удары по скоплению российских войск.

Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы планируют фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну против Украины.

Оккупационные власти усиливают фильтрационные меры и попытки включить оккупированную территорию в состав России.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли около 15 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает войну РФ против Украины. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. На Северском направлении россияне обстреляли из РСЗО район населенного пункта Кустино Сумской области. На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области захватчики продолжают держать группировку войск для демонстрационных действий. Оккупанты периодически обстреливают позиции наших войск и населенных пунктов Харьковской области вблизи границы. На Купянском и Лиманском направлениях россияне обороняются и обстреливают из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, районы населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, а также Макеевка и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивается на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял украинские позиции с танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около десяти населенных пунктов, в том числе Орехов Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях россияне ведут позиционную оборону, совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Марьевка Днепропетровской области, а также Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В городе Енакиево Донецкой области россияне готовят принудительно мобилизованных со временно оккупированной территории в ряды оккупационных войск. Так называемых инструкторов размещают в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Для наращивания группировки захватчиков во временно оккупированный город Дебальцево в Донецкой области перемещены отдельные подразделения из Чечни и частной военной компании Вагнер.

Кроме того, оккупанты перегруппировали отдельные подразделения в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. Россияне высвободили отдельные позиции и сняли некоторые блокпосты.

Украинская авиация на протяжении последних суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В Беларуси используют мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить украинцам наблюдение за границей и организовывать провокации против ВСУ. Читай, будет ли наступление с Беларуси.

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