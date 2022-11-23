Актуальная карта боевых действий в Украине 23 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Несмотря на наступление холодов, на фронте Украины все еще очень “горячо”. Украинские храбрецы защищают каждый метр родной земли и готовятся к еще одной военной зиме.
А ты прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Востоке Украины, несмотря на ухудшение погодных условий.
Россияне ведут наземные штурмы вблизи Бахмута и Авдеевки. В Херсонской области, на юг от реки Днепр, россияне обороняются и возводят укрепления, поскольку ВСУ наносят там удары по скоплению российских войск.
Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы планируют фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну против Украины.
Оккупационные власти усиливают фильтрационные меры и попытки включить оккупированную территорию в состав России.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли около 15 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронте по направлениям:
В городе Енакиево Донецкой области россияне готовят принудительно мобилизованных со временно оккупированной территории в ряды оккупационных войск. Так называемых инструкторов размещают в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.
Для наращивания группировки захватчиков во временно оккупированный город Дебальцево в Донецкой области перемещены отдельные подразделения из Чечни и частной военной компании Вагнер.
Кроме того, оккупанты перегруппировали отдельные подразделения в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. Россияне высвободили отдельные позиции и сняли некоторые блокпосты.
Украинская авиация на протяжении последних суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В Беларуси используют мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить украинцам наблюдение за границей и организовывать провокации против ВСУ. Читай, будет ли наступление с Беларуси.
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