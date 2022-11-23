Актуальна карта бойових дій в Україні 23 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Попри настання холодів, на фронті України все ще дуже “гаряче”. Українські сміливці та сміливиці захищають кожен метр рідної землі та готуються до ще однієї воєнної зими.
А ти дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Сході України попри погіршення погодних умов.
Росіяни ведуть наземні штурми поблизу Бахмута та Авдіївки. У Херсонській області, на південь від річки Дніпро, росіяни обороняються та зводять укріплення, оскільки ЗСУ завдають ударів по скупченню російських військ на Півдні України.
Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну проти України.
Окупаційна влада посилює фільтраційні заходи та намагання включити окуповану територію до складу Росії.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали близько 15 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Ситуація на фронті за напрямками:
У місті Єнакієве, що на Донеччині, росіяни готують примусово мобілізованих з тимчасово окупованої території до лав окупаційних військ. Так званих інструкторів розміщують у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти.
Для нарощення угруповання загарбників у тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині переміщено окремі підрозділи з Чечні та приватної військової компанії Вагнер.
Крім того, окупанти перегрупували окремі підрозділи в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. Росіяни вивільнили окремі позиції та зняли деякі блокпости.
Українська авіація протягом останньої доби завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
У Білорусі використовують потужні засоби радіолокаційної боротьби, щоб ускладнити українцям спостереження за кордоном та організовувати провокації проти ЗСУ. Читай, чи буде наступ з Білорусі.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!