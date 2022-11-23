Актуальна карта бойових дій в Україні 23 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Попри настання холодів, на фронті України все ще дуже “гаряче”. Українські сміливці та сміливиці захищають кожен метр рідної землі та готуються до ще однієї воєнної зими.

А ти дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Зараз також дивляться

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Сході України попри погіршення погодних умов.

Росіяни ведуть наземні штурми поблизу Бахмута та Авдіївки. У Херсонській області, на південь від річки Дніпро, росіяни обороняються та зводять укріплення, оскільки ЗСУ завдають ударів по скупченню російських військ на Півдні України.

Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну проти України.

Окупаційна влада посилює фільтраційні заходи та намагання включити окуповану територію до складу Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали близько 15 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує війну РФ проти України. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Однак зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з РСЗВ район населеного пункту Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, загарбники продовжують тримати угруповання військ для демонстраційних дій. Окупанти періодично обстрілюють позиції наших військ та населених пунктів Харківської області поблизу кордону. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються та обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджується на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв українські позиції з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько десяти населених пунктів, зокрема Оріхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

У місті Єнакієве, що на Донеччині, росіяни готують примусово мобілізованих з тимчасово окупованої території до лав окупаційних військ. Так званих інструкторів розміщують у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти.

Для нарощення угруповання загарбників у тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині переміщено окремі підрозділи з Чечні та приватної військової компанії Вагнер.

Крім того, окупанти перегрупували окремі підрозділи в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. Росіяни вивільнили окремі позиції та зняли деякі блокпости.

Українська авіація протягом останньої доби завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

У Білорусі використовують потужні засоби радіолокаційної боротьби, щоб ускладнити українцям спостереження за кордоном та організовувати провокації проти ЗСУ. Читай, чи буде наступ з Білорусі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!