Росіяни потерпають від погодних умов в Україні — Грабський про ситуацію на фронті сьогодні

Росія не готувалась до затяжної війни під час несприятливих погодних умов, а тому запаси, які могли б забезпечити стійкість її армії взимку, відсутні.

Через це окупанти знижують темп своїх наступальних операцій та не можуть виконати план Кремля. Так вважає військовий експерт Сергій Грабський.

Він розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, чому українські морози стали величезним випробуванням для російської армії.

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Противник більше потерпає від погодних умов, ніж ми. У зв’язку з цим кількість атак на наші позиції, зокрема на Донецькому напрямку, скорочується.

Посилюються артилерійські обстріли, але фізично противник не готовий до збройної боротьби в зимових умовах, не може продовжувати її в тому самому темпі, у якому він проводив наступи, — зазначає експерт.

На інших напрямках росіяни намагаються окопатись та зайняти оборонні позиції. Однак українські сили продовжують свої наступальні дії, зокрема на Сватівському, Херсонському та Запорізькому напрямках.

Завдяки тому, що Україна воює вже дев’ятий рік, наша армія пристосувалась до ведення бойових дій взимку. Ми більш маневрові та мобільні, ніж підрозділи окупантів.

Дивись, що розповів Грабський про можливу нову хвилю мобілізації у РФ.

По кілька разів на добу з тимчасово окупованих населених пунктів росіяни гатять по Дніпропетровській області. Дивись, яка ситуація в Нікополі 22 листопада.

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