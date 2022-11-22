Россияне страдают от погодных условий в Украине — Грабский о ситуации на фронте сегодня

Россия не готовилась к затяжной войне во время неблагоприятных погодных условий, поэтому запасы, которые могли бы обеспечить устойчивость ее армии зимой, отсутствуют.

Из-за этого оккупанты снижают темп своих наступательных операций и не могут выполнить план Кремля. Так считает военный эксперт Сергей Грабский.

Он рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, почему украинские морозы стали огромным испытанием для российской армии.

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Противник больше страдает от погодных условий, чем мы. В связи с этим количество атак на наши позиции, в частности на Донецком направлении, сокращается.

Усиливаются артиллерийские обстрелы, но физически противник не готов к вооруженной борьбе в зимних условиях, не может продолжать ее в том же темпе, в котором он проводил наступления, — отмечает эксперт.

На других направлениях россияне пытаются окопаться и занять оборонительные позиции. Однако украинские силы продолжают свои наступательные действия, в частности, на Сватовском, Херсонском и Запорожском направлениях.

Благодаря тому, что Украина воюет уже девятый год, наша армия приспособилась к ведению боевых действий зимой. Мы более маневренные и мобильные, чем подразделения оккупантов.

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