Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

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Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! div class=”video_item_videos”> div class=”video_item_videos”>

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что бюрократические проблемы продолжают ограничивать способность российских подразделений на передовой наносить удары по украинским целям.

В то же время, там добавляют, что оккупанты все же готовятся к операциям на Харьковском направлении.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 мая 2024 года

Враг нанес в общей сложности два ракетных и 120 авиационных ударов, 89 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские войска отбили 14 атак в окрестностях Синьковки, Песчаного, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область).

На Лиманском направлении враг совершил шесть атак по позициям украинских защитников в окрестностях Невского (Луганская область), Новосадового и Торского (Донецкая область).

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 36 атак в окрестностях Белогоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Спорного, Клищеевки, Выемки, Нового, Раздолевки, Ивановского и Андреевки (Донецкая область).

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 31 атаку в окрестностях Новоалександровки, Новопокровского, Уманского, Яснобродовки и Нетайлового (Донецкая область).

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Константиновки, Красногоровки и Водяного (Донецкая область). Оккупанты предприняли 27 попыток прорвать украинскую оборону в той области.

На Ореховском направлении враг совершил шесть атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работиного (Запорожская область).

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Например, 5 мая оккупанты совершили три неудачных атаки по позициям украинских войск.

В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага по всей линии столкновения.

5 мая ВВС Украины нанесли авиаудары по 13 сосредоточениям войск и четырем зенитным ракетным системам противника.

Украинские ракетные войска поразили одно сосредоточение войск, три радара, две системы противовоздушной обороны, две артиллерийские системы и три других важные цели российских захватчиков.

Чтобы следить за безопасностью в воздухе, смотрите карту воздушных тревог в нашем другом материале.

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