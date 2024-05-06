Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 мая 2024 снова готова рассказать тебе об изменениях на фронте. Ведь борьба продолжается, военные сдерживают силу, превосходящую нашу собственную.
Для эффективной борьбы тыл должен приложить усилия, чтобы у военных было все необходимое. А еще — бороться с враждебными нарративами у себя дома, у каждого в головах и сердцах.
Полномасштабное вторжение длится уже 803 дня.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что бюрократические проблемы продолжают ограничивать способность российских подразделений на передовой наносить удары по украинским целям.
В то же время, там добавляют, что оккупанты все же готовятся к операциям на Харьковском направлении.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Враг нанес в общей сложности два ракетных и 120 авиационных ударов, 89 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении украинские войска отбили 14 атак в окрестностях Синьковки, Песчаного, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область).
На Лиманском направлении враг совершил шесть атак по позициям украинских защитников в окрестностях Невского (Луганская область), Новосадового и Торского (Донецкая область).
На Бахмутском направлении украинские войска отразили 36 атак в окрестностях Белогоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Спорного, Клищеевки, Выемки, Нового, Раздолевки, Ивановского и Андреевки (Донецкая область).
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 31 атаку в окрестностях Новоалександровки, Новопокровского, Уманского, Яснобродовки и Нетайлового (Донецкая область).
На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Константиновки, Красногоровки и Водяного (Донецкая область). Оккупанты предприняли 27 попыток прорвать украинскую оборону в той области.
На Ореховском направлении враг совершил шесть атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работиного (Запорожская область).
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Например, 5 мая оккупанты совершили три неудачных атаки по позициям украинских войск.
В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага по всей линии столкновения.
В то же время украинские бойцы продолжают активно наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага по всей линии столкновения.
5 мая ВВС Украины нанесли авиаудары по 13 сосредоточениям войск и четырем зенитным ракетным системам противника.
Украинские ракетные войска поразили одно сосредоточение войск, три радара, две системы противовоздушной обороны, две артиллерийские системы и три других важные цели российских захватчиков.
Чтобы следить за безопасностью в воздухе, смотрите карту воздушных тревог в нашем другом материале.
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