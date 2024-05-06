Україна

Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Травня 2024, 11:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:05:23
Великдень на фронті: бійці 80 ОМБр малювали писанки та освячували кошики
Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Привітання Зеленського з Великоднем 2024
У найтемніші часи ми здатні народжувати світло! Привітання Зеленського з Великоднем 2024
0:05:29
Україна готується до опалювального сезону
З імпортера перетворитись в експортера? Як Україна готується до опалювального сезону та творить історію майбутнього ЄС
Дивитись більше

Останні відео
0:05:23
Великдень на фронті: бійці 80 ОМБр малювали писанки та освячували кошики

Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:29
Олександр Марчук
Почув оплески та знепритомнів: історія Героя України, який мінним полем витягав тіла своїх побратимів
Привітання Зеленського з Великоднем 2024
У найтемніші часи ми здатні народжувати світло! Привітання Зеленського з Великоднем 2024
0:03:29
Богдан Федін
Врятували лише його: історія бійця, який дивом вижив і не знав чи ходитиме
0:03:11
харків'янка Анастасія
15 разів відмовляли у військкоматах! Історія хороброї харків’янки, яка нищить ворога на нулі
0:04:22
садотерапія
Природа, яка зцілює душу. На Київщині працює садотерапія для військовослужбовців
0:03:21
гармаші
Служить, щоб звільнити рідний Мелітополь від росіян! Як гармаші обороняють Донецьку область
0:05:29
Україна готується до опалювального сезону
З імпортера перетворитись в експортера? Як Україна готується до опалювального сезону та творить історію майбутнього ЄС
Більше відео
День піхоти
Читати далі
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Олександр Марчук
Читати далі
Почув оплески та знепритомнів: історія Героя України, який мінним полем витягав тіла своїх побратимів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь