Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 6 травня 2024 року знову готова розповісти тобі про зміни на фронті. Адже боротьба триває, військові стримують силу, яка переважає нашу власну.

Для ефективної боротьби тил має докласти зусиль, щоб у військових було все необхідне. А ще — боротися із ворожими наративами у себе вдома, у кожного в головах та серцях.

Повномасштабне вторгнення триває вже 803 дні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бюрократичні проблеми продовжують обмежувати здатність російських підрозділів на передовій завдавати ударів по українських цілях.

Водночас там додають, що окупанти все ж готуються до операцій на Харківському напрямку.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 травня 2024 року Ворог завдав загалом двох ракетних та 120 авіаційних ударів, 89 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Під артилерійський обстріл потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. На Куп’янському напрямку українські війська відбили 14 атак в околицях Синьківки, Піщаного, Берестового (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область). На Лиманському напрямку ворог здійснив шість атак по позиціях українських оборонців у околицях Невського (Луганська область), Новосадового та Торського (Донецька область). На Бахмутському напрямку українські війська відбили 36 атак в околицях Білогорівки (Луганська область), Верхньокам’янського, Спірного, Кліщіївки, Виїмки, Нового, Роздолівки, Іванівського та Андріївки (Донецька область). На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в околицях Новоолександрівки, Новопокровського, Уманського, Яснобродівки та Нетайлового (Донецька область). На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Костянтинівки, Красногорівки та Водяного (Донецька область). Окупанти здійснили 27 спроб прорвати українську оборону в тій області. На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість атак по позиціях українських захисників у околицях Старомайорського (Донецька область) та Роботиного (Запорізька область).

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Наприклад, 5 травня окупанти здійснили три невдалі атаки по позиціях українських військ.

Водночас українські бійці продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога по всій лінії зіткнення.

5 травня ВПС України завдала авіаударів по 13 зосередженнях військ та чотирьох зенітних ракетних системах противника.

Українські ракетні війська уразили одне зосередження військ, три радари, дві системи протиповітряної оборони, дві артилерійські системи та три інші важливі цілі російських загарбників.

Щоб стежити за безпекою в повітрі, дивись карту повітряних тривог у нашому іншому матеріалі.

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