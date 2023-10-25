Карта боевых действий 25 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 25 октября 2023 года неизвестно какой по счету станет среди всех возможных на пути к последней, которая зафиксирует победу Украины и освобождение всех ее территорий от оккупантов.

Понятно только одно — даже представить масштабы и тяжесть боев, которые ведутся ежедневно за нашу общую свободу, просто невозможно.

Однако вместе с тем, существует достаточно реальная вещь, которую можно сделать для тех, кто сталкивается с адом ежедневно. И речь идет не только о понимании, но и ежедневном донате, который точно приблизит день победы и сохранит чью-то жизнь.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись южнее Бахмута в условиях продолжения контрнаступательных операций вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции в районе Купянска, на линии Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, к югу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, и достигли подтвержденных успехов на отдельных участках.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. Всего враг нанес пять ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Леоновка Черниговской области, Степок, Грабовское, Поповка Сумской области, Плетеновка, Казачья Лопань, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Синьковки и Ивановка Харьковской области. Здесь Силами обороны отражены восемь атак захватчиков. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надии и Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области, Северска и Выемки Донецкой области. Вместе с тем, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Авиационному удару подверглась Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации вблизи Степного, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены шесть атак врага. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где силами обороны были отражены около 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в Старомайорском районе. Украинские воины отразили все атаки врага в районах Новомихайловки, Пречистовки, южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

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На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйпольское, Белогорье, Роботино, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое, Никольское Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Зеленовка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск уничтожены 12 артиллерийских средств и логистический хаб противника.

Ситуация на фронте напряжённая на разных участках, враг продолжает атаковать, и на некоторых участках усиливает свои действия. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал о самых горячих боях, тактике врага и ситуации на Восточном фронте.

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