Карта бойових дій 25 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 25 жовтня 2023 невідомо якою за рахунком стане серед усіх можливих на шляху до останньої, яка зафіксує перемогу України та звільнення усіх її територій від окупантів.

Та зрозуміло лише одне — навіть уявити масштаби та тяжкість боїв, які ведуться щоденно за нашу спільну свободу, просто неможливо.

Разом з тим існує досить реальна річ, яку можна зробити для тих, хто стикається із пеклом щоденно. І йдеться не лише про розуміння, але й щоденний донат, який точно наблизить день перемоги та збереже чиєсь життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися на південь від Бахмута в умовах продовження контрнаступальних операцій поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська, на лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на південь від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, та досягли підтверджених успіхів на окремих ділянках.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Леонівка Чернігівської області, Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Плетенівка, Козача Лопань, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Синьківки та Іванівка Харківської області. Тут Силами оборони відбито вісім атак загарбників. Також російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Сіверська та Виїмки Донецької області. Разом з тим, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Авіаційного удару зазнала Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, де силами оборони відбито шість атак ворога. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського. Українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Пречистівки, південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйпільське, Білогір’я, Роботине, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке, Микільське Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ знищено 12 артилерійських засобів та логістичний хаб противника.

Ситуація на фронті напружена на різних ділянках, ворог продовжує атакувати й у певних місцях посилює свої дії. Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів про найгарячіші бої, тактику ворога та ситуацію на Східному фронті.

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