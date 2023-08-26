Карта боевых действий 26 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 26 августа 2023 — сегодня лишь очередная ступенька к победе и мирной жизни украинцев.

Эту дорогу прежде всего прокладывают украинские воины своим непрерывным и сверхтяжелым трудом. И, несмотря на все представления о них как супергероях, они знают усталость, боль и отчаяние.

А потому, чтобы достичь общей цели и просто в конце концов вернуться домой к своим семьям, они нуждаются в мощнейшей поддержке тыла, что превзойдет по силе ту, что была в первые дни полномасштабной войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные действия, по меньшей мере, на двух участках фронта, продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

В то же время, российские войска проводили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 26 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две крылатые ракеты Калибр и один ударный БПЛА Shahed-136/131.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Лесковщина, Богданово Черниговской области, Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Гатище, Волчанск, Синельниково Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Надия, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времевки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Российские оккупанты продолжают беспощадные обстрелы Запорожской области. Людей в оккупации запугивают и заставляют брать российские паспорта, ракетами уничтожают гражданскую и критическую инфраструктуру. Читай, действительно ли ВСУ продвигаются на Запорожском направлении.

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