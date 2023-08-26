Украина

Карта боевых действий 26 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 августа 2023, 06:00
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0:05:18
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо
Наши воины потихоньку идут вперед. Какая ситуация на Запорожском направлении — обстрелы, оккупация и эвакуация
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