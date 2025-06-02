Видео Украина

Карта боевых действий 2 июня 2025 года: почему Украина бьет по российским авиабазам и где продвигается враг

Мария Дзюба, редактор сайта 02 июня 2025, 11:15
Карта боевых действий 2 июня 2025 года: почему Украина бьет по российским авиабазам и где продвигается враг
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