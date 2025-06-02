Карта боевых действий 2 июня 2025 года: почему Украина бьет по российским авиабазам и где продвигается враг

Карта боевых действий 2 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что 1 июня Украина нанесла масштабные удары беспилотниками по российским авиабазам, что может временно ограничить способность РФ наносить дальние удары.

Российские чиновники и военные блогеры критикуют своё руководство за неспособность защитить инфраструктуру, в то время как госСМИ пытаются представить украинские атаки угрозой ядерной стабильности.

Россия также обвинила Украину в обрушении мостов на западе РФ, вероятно, чтобы оправдать наступление на Сумщину.

РФ нанесла крупнейший комбинированный удар (более 400 дронов) по Украине.

Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку.

На фронте российские войска продвинулись в Сумской области и у Торецка.

ISW также отмечает, что Китай увеличивает поставки дронов России, сокращая продажи Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 2 июня 2025 года

Сегодня российские оккупанты нанесли пять ракетных и 66 авиационных ударов, применив 8 ракет и 115 управляемых авиабомб (КАБ).

Кроме того, враг произвел 5854 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня (РСЗО), и привлек 3634 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Боровая, Ветеринарное Харьковской области, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Александро-Калиново, Константиновка Донецкой области;

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА, семь артиллерийских средств и станцию ​​РЭБ врага.

Харьковское направление

Наши защитники отбили три атаки противника вблизи Фиголовки, Глубокого и Красного Первого.

Купянское направление

Оккупанты 10 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

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Лиманський напрямок

Противник здійснив 20 спроб прориву біля Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодуба та Ямполя.

Сіверський напрямок

Наші воїни відбили вісім ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Григорівки.

Краматорський напрямок

Українські сили зупинили п’ять штурмів ворога поблизу Часового Яру та в бік Білої Гори.

Торецький напрямок

У районах Торецька та Диліївки загарбники здійснили 11 спроб наступу.

Покровський напрямок

Підрозділи противника 47 разів намагалися прорвати оборону біля Попового Яру, Миролюбівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки та Андріївки.

Новопавловское направление

Силы обороны отразили 14 штурмов врага вблизи Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Отрадного.

Ореховское направление

Возле Степного захватчики совершили две безуспешные атаки.

Курское направление

Произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов (из них 6 – из РСЗО) и 10 авиаударов, сбросив 28 КАБов.

Гуляйпольское и Приднепровское направления

Боестолкновения не зафиксированы.

Волынское и Полесское направления

Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, 256 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 1 июня

Карта боевых действий 2 июня 2025 года: почему Украина бьет по российским авиабазам и где продвигается враг / 13 Фотографий

Ранее мы рассказывали, что Украина испытала “дрон-матку” из ИИ: 300 км дальности, два ударных FPV-дрона — новая угроза российской ПВО.

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