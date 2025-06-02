Карта бойових дій 2 червня 2025: чому Україна б’є по російських авіабазах і де просувається ворог

Карта бойових дій 2 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що 1 червня Україна завдала масштабних ударів безпілотниками по російських авіабазах, що може тимчасово обмежити здатність РФ завдавати дальніх ударів.

Російські чиновники та мілблогери критикують своє керівництво за нездатність захистити інфраструктуру, а держЗМІ намагаються представити українські атаки як загрозу ядерній стабільності.

Росія також звинуватила Україну в обвалі мостів на заході РФ, ймовірно, для виправдання наступу на Сумщину.

РФ здійснила найбільший комбінований удар (понад 400 дронів) по Україні.

Командувач Сухопутних військ України подав у відставку.

На фронті російські війська просунулися в Сумській області та поблизу Торецька.

ISW також відзначає, що Китай збільшує постачання дронів до Росії, зменшуючи продажі Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 червня 2025 року

Сьогодні російські окупанти завдали п’ять ракетних та 66 авіаційних ударів, застосувавши 8 ракет і 115 керованих авіабомб (КАБ).

Крім того, ворог здійснив 5854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), та залучив 3634 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

Харківський напрямок

Наші захисники відбили три атаки противника поблизу Фиголівки, Глибокого та Красного Першого.

Куп’янський напрямок

Окупанти 10 разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

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Лиманський напрямок

Противник здійснив 20 спроб прориву біля Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодуба та Ямполя.

Сіверський напрямок

Наші воїни відбили вісім ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Григорівки.

Краматорський напрямок

Українські сили зупинили п’ять штурмів ворога поблизу Часового Яру та в бік Білої Гори.

Торецький напрямок

У районах Торецька та Диліївки загарбники здійснили 11 спроб наступу.

Покровський напрямок

Підрозділи противника 47 разів намагалися прорвати оборону біля Попового Яру, Миролюбівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки та Андріївки.

Новопавлівський напрямок

Сили оборони відбили 14 штурмів ворога поблизу Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

Оріхівський напрямок

Біля Степового загарбники здійснили дві безуспішні атаки.

Курський напрямок

Відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів (із них 6 – із РСЗВ) та 10 авіаударів, скинувши 28 КАБів.

Гуляйпільський та Придніпровський напрями

Боєзіткнень не зафіксовано.

Волинський і Поліський напрями

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танка, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 256 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 1 червня

Карта бойових дій 2 червня 2025: чому Україна б’є по російських авіабазах і де просувається ворог / 13 Фотографій

Раніше ми розповідали, що Україна випробувала “дрон-матку” зі ШІ: 300 км дальності, два ударні FPV-дрони — нова загроза російській ППО.

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