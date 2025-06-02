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Карта бойових дій 2 червня 2025: чому Україна б’є по російських авіабазах і де просувається ворог

Марія Дзюба, редакторка сайту 02 Червня 2025, 11:15
Карта бойових дій 2 червня 2025: чому Україна б’є по російських авіабазах і де просувається ворог
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