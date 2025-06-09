Карта боевых действий 9 июня 2025: где-то затишье, а на некоторых направлениях — сверхсильное давление

Карта боевых действий 6 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 970 военных, технику и танки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: российские чиновники выдвигают условия для выхода из международных договоров о контроле над вооружениями, вероятно, в рамках подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО.

Сообщается, что украинские войска нанесли удар по химическому заводу в Тульской области 8 июня.

Украинские и российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 9 июня 2025 года

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 142 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 5661 обстрел, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3139 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Слатино Харьковской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Железнодорожное Запорожской области; Казачье Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БПЛА и станцию ​​РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении в течение минувших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений возле Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений недалеко от Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Орехово, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Проминя, Новосергеевки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в Запорожье, Воскресенка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник предпринял четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 167 БПЛА оперативно-тактического уровня, 123 автомобиля и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Карта боевых действий 9 июня

Карта боевых действий 9 июня 2025: где-то затишье, а на некоторых направлениях — сверхсильное давление / 12 Фотографий

Генштаб

Этой ночью россияне массированно атаковали Дубно в Ровенской области. Подробности читай по ссылке.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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