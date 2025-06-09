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Карта боевых действий 9 июня 2025: где-то затишье, а на некоторых направлениях — сверхсильное давление

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июня 2025, 09:00
карта боевых действий

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