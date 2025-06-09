Карта бойових дій 9 червня 2025: десь затишшя, а на деяких напрямках — надсильний тиск

Карта бойових дій 9 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 970 військових, техніку та танки.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили: російські чиновники висувають умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями, ймовірно, в рамках підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО.

Повідомляється, що українські війська завдали удару по хімічному заводу в Тульській області 8 червня.

Українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 червня 2025 року

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слатине Харківської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Карта бойових дій 9 червня

Карта бойових дій 9 червня 2025: десь затишшя, а на деяких напрямках — надсильний тиск / 12 Фотографій

Генштаб

Цієї ночі росіяни масовано атакували Дубно, що у Рівненській області. Подробиці читай за посиланням.

Головне фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

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