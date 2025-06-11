Карта боевых действий 11 июня 2025: ВСУ уничтожили важный объект россиян

Карта боевых действий 11 июня 2025 — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 220 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1120 военных, технику и танки. В частности, во время ночной атаки защитникам неба удалось уничтожить 49 целей.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия работает над увеличением количества северокорейских трудовых мигрантов в России, вероятно, для поддержки российской рабочей силы и непосредственного вступления в российскую армию.

Украинские войска недавно продвинулись поблизости от Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка. Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска и Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 11 июня 2025 года

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу. Кроме того, произвел более 5279 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3158 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Цуповка, Купянск Харьковской области; Иванополье, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области; Огромное, Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районах Волчанска, Двухлетней и в сторону населенного пункта Липцы.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 14 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боев, агрессор пытался продвигаться в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел три бесполезных попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 53 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Также украинские воины обезвредили восемь танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 240 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет, 124 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 11 июня

Карта боевых действий 11 июня 2025: ВСУ уничтожили важный объект россиян / 12 Фотографий

Генштаб

Этой ночью россияне снова массированно атаковали Харьков, есть десятки пострадавших и погибшие. Что об этом известно, рассказали в другом материале.

Главное фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

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