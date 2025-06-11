Карта бойових дій 11 червня 2025: ЗСУ знищили важливий обʼєкт росіян

Карта бойових дій 11 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1120 військових, техніку та танки. Зокрема, під час нічної атаки оборонцям неба вдалося знищити 49 цілей.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія працює над збільшенням кількості північнокорейських трудових мігрантів у Росії, ймовірно, для підтримки російської робочої сили та безпосереднього вступу до російської армії.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Борової, Лимана та Торецька. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп’янська та Торецька.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 червня 2025 року

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Цупівка, Куп’янськ Харківської області; Іванопілля, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Велетенське, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Також українські воїни знешкодили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 240 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 11 червня

Карта бойових дій 11 червня 2025: ЗСУ знищили важливий обʼєкт росіян / 12 Фотографій

Генштаб

Цієї ночі росіяни знову масовано атакували Харків, є десятки постраждалих та загиблі. Що про це відомо, розповіли в іншому матеріалі.

Головне фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.

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